Oms | Codacons | “Guerra sia sospeso cautelarmente da pubbliche funzioni”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “I documenti emersi ieri a ‘Non è l’Arena’, se confermati, dimostrerebbero che Ranieriha mentito ai cittadini e alle istituzionidi cui è parte, e se fosse così, non può restare nelle sue”. Ad affermarlo all’Adnkronos è il presidente delCarlo Rienzi, all’indomani della puntata di ‘Non è l’Arena’ condotto da Massimo Giletti nella quale è emerso uno scambio inedito di messaggi privati tra il direttore aggiunto dell’Oms e Silvio Brusaferro, riguardanti il ricercatore dell’Oms Francesco Zambon. “Se il ministro Speranza non lo sospenderàda ogni incarico pubblico domani chiederemo al pm di Bergamo di provvedere in tal senso”, affonda Rienzi. Il, che ha già all’attivo un esposto e una nomina di parte offesa alla Procura di Bergamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Oms Codacons

Adnkronos

...ell'Francesco Zambon. "Se il ministro Speranza non lo sospenderà cautelarmente da ogni incarico pubblico domani chiederemo al pm di Bergamo di provvedere in tal senso", affonda Rienzi. Il,...Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente del Codacons Carlo Rienzi, all'indomani della puntata di 'Non è l'Arena' condotto da Massimo Giletti nella quale è emerso uno scambio inedito di messaggi ...