Non ci saranno isole Covid free: l'ordinanza Figliuolo non lo prevede (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Non ci saranno isole Covid free. L'ipotesi che ci possano essere località turistiche privilegiate non esiste, secondo quanto apprende l'AGI, perché vale l'ultima ordinanza di Francesco Paolo Figliuolo che prevede come categorie prioritarie da vaccinare quelle degli over 80 e dei fragili. La Struttura commissariale per l'emergenza Covid conferma all'AGI che l'ordinanza numero 6 - firmata da Figliuolo venerdì scorso, 9 aprile, in coordinamento con il ministero della Salute - ha valenza nazionale e deriva dalle direttive politiche del presidente del consiglio, Mario Draghi. Significa, in pratica, che non ci saranno eccezioni nonostante le 'lamentele' di isole, piccoli Comuni o di presidenti di Regione. La priorità resta quella di vaccinare gli anziani e le categorie fragili: ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Non ciisole Covid free. L'ipotesi che ci possano essere località turistiche privilegiate non esiste, secondo quanto apprende l'AGI, perché vale l'ultimadi Francesco Paoloche prevede come categorie prioritarie da vaccinare quelle degli over 80 e dei fragili. La Struttura commissariale per l'emergenza Covid conferma all'AGI che l'numero 6 - firmata davenerdì scorso, 9 aprile, in coordinamento con il ministero della Salute - ha valenza nazionale e deriva dalle direttive politiche del presidente del consiglio, Mario Draghi. Significa, in pratica, che non cieccezioni nonostante le 'lamentele' di isole, piccoli Comuni o di presidenti di Regione. La priorità resta quella di vaccinare gli anziani e le categorie fragili: ...

