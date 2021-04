Nocerino | ' Vi racconto il mio Ibra Kessie? Un mostro E se il Milan chiama'

(Di lunedì 12 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

La Gazzetta dello Sport

La prima domanda la fa lui: 'Quanti rigori ha segnato Kessie?'. Otto. 'Eh, buonanotte allora. Io arrivai in doppia cifra senza penalty, vinco io'. E se la ride. Antonioè così: spontaneo, solare, battuta pronta. Dopo aver lasciato il calcio si è trasferito in Florida con la famiglia. L'anno scorso ha allenato l'U15 dell'Orlando City e ha fatto da vice nell'..."Scrissi un articolo su di lui che si concludeva con una sorta di presagio: Torre ha paura, anche perché "gli assassini nell'Agrogirano a piede libero e, presumibilmente, a mano armata". ...“Ho fatto anche una bella chiacchierata con il mister della Nocerina. Non lo conoscevo, me l’hanno presentato e mi ha raccontato la sua lunga storia alla Nocerina e io invece la mia seppur breve ed ...Non è facile raccontare cosa sia accaduto negli ultimi anni alla dignità del popolo rossonero. E’ incredibile davvero!!! Incredibile è che qualcuno possa immaginare che i tifosi della gloriosa ...