Negozi pub e ristoranti | la Gran Bretagna riapre per prima | “Vicini all’immunità di gregge”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il 12 aprile 2021 sarà una data che gli inglesi ricorderanno anche in futuro. Per decisione del governo britannico, in Inghilterra (e in tutto il Regno Unito) oggi possono riaprire tutte le attività commerciali “non essenziali” rimaste sbarrate fino allo scorso weekend durante lunghi mesi di lockdown anti Covid.diQuellache era diventata oggetto di prese in giro da parte degli altri europei, perché ritardataria sull’adozione di drastiche misure contro il Coronavirus, adesso arrivadi tutti. E prova, dunque, a ripartire sul serio. Nel Regno Unito i contagi di Sars-CoV-2 sono crollati. In questi giorni le vittime quotidiane del Coronavirus si contano sulle dita di due mani, non di più. E sono circa 40 milioni i cittadini che hanno ricevuto ...