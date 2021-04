Nasce Telepass Assicura | arriva la RC Auto a completare servizi per la mobilità

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Gruppodebutta nell’zione RC, rafforzando il suo impegno nel facilitare la vita delle persone ine cogliendo le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica in ambitotivo.così, che opererà in partnership con Great Lakes Insurance SE, società del colosso della rizione tedesco Munich Re. Un nuovoo che fa perno sulla grande esperienza dell’azienda in ambito tecnologico, nella gestione dei pagamenti e nell’analisi dei dati. “non è untore, ma vede un grande spazio di innovazione nel mondo insurtech, così come avvenuto negli ultimi cinque anni nel mondo dei pagamenti ...

