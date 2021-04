MotoGP, Valentino Rossi e l’ipotesi addio a fine stagione. Prossime gare decisive per la scelta (Di lunedì 12 aprile 2021) Non c’è dubbio che l’inizio di stagione di Valentino Rossi sia stato oltremodo deludente. Dotato di una M1 capace di vincere con due piloti diversi entrambe le gare disputate a Losail, il Dottore non è invece andato oltre al 12° posto nel Gran Premio del Qatar e al 16° in quello di Doha. L’unico lampo è giunto nella qualifica del primo appuntamento, quando il veterano di Tavullia è stato capace di stampare il quarto crono sfruttando il traino del poleman Francesco Bagnaia. Sette giorni dopo, invece, sul giro secco VR46 ha dovuto incassare la peggior performance della sua carriera, in quanto per la prima volta nella sua infinita attività agonistica non è stato in grado di entrare tra i primi venti. Insomma, i risultati latitano e, a questo punto, viene da chiedersi se non si possa essere davvero ai titoli di coda di una ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Non c’è dubbio che l’inizio didisia stato oltremodo deludente. Dotato di una M1 capace di vincere con due piloti diversi entrambe ledisputate a Losail, il Dottore non è invece andato oltre al 12° posto nel Gran Premio del Qatar e al 16° in quello di Doha. L’unico lampo è giunto nella qualifica del primo appuntamento, quando il veterano di Tavullia è stato capace di stampare il quarto crono sfruttando il traino del poleman Francesco Bagnaia. Sette giorni dopo, invece, sul giro secco VR46 ha dovuto incassare la peggior performance della sua carriera, in quanto per la prima volta nella sua infinita attività agonistica non è stato in grado di entrare tra i primi venti. Insomma, i risultati latitano e, a questo punto, viene da chiedersi se non si possa essere davvero ai titoli di coda di una ...

