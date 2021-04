Advertising

FirenzePost : Mise: sostegni a nuove imprese create da giovani e donne - CMG65264713 : governo draghi vacciniamo chi passa... ultimi in europa condono fiscale zone rosse gialle bianche messe a cazzum u… - EsseSilviaesse : RT @MISE_GOV: #Contributi a fondo perduto e supporto a imprese in #crisi e produzione #vaccini. Il Decreto #Sostegni introduce misure a fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Mise sostegni

askanews

... "Con Draghi abbiamo parlato del decretodi aprile, che dovrà essere imponente e ... sono le spinte centrifughe del 'partito dei ministeriali' (capeggiato dal titolare del, Giancarlo ......i rappresentanti delle categorie più colpite che hanno ripreso il confronto ai tavoli del... Iservono, e metteremo in campo altri provvedimenti per aiutare le categorie economiche colpite ...Tuttavia, al fine di andare incontro ai bisogni di tutti i cittadini che attualmente vivono una situazione economica di disagio, a causa anche delle restrizioni messe in atto al fine ... in vigore del ...Il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon ha annunciato che nel decreto Sostegni bis "in prima fila ci sono le partite Iva più piccole" ...