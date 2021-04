Milano in arancione, nessuna criticità sui mezzi pubblici (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella giornata che vede Milano e la Lombardia tornare in 'arancionè per effetto dei nuovi decreti per la pandemia, e del conseguente rientro di gran parte degli studenti sui mezzi pubblici, non si ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella giornata che vedee la Lombardia tornare in 'arancionè per effetto dei nuovi decreti per la pandemia, e del conseguente rientro di gran parte degli studenti sui, non si ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Milano in arancione: nessuna criticità sui mezzi pubblici #milano - LegaSalvini : LOMBARDIA TORNA IN ZONA ARANCIONE, #FONTANA: “SI VEDE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL” - robertacrown : chissà se petalo sa che da oggi Milano è zona arancione e potrebbe andare a trovare una certa persona sperduta in m… - raspa90 : RT @repubblica: Con la zona arancione riparte il commercio ma soltanto a metà: “Riaprite anche i locali” - Pieromalto : RT @emmathegoddess: Zona arancione = cashmeets a Milano?? Questa settimana io e @goddess_r0x vogliamo spennare qualcuno faccia a faccia. Su… -