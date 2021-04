Milano: Ibrahimovic se ne frega della zona rossa e fa aprire un ristorante solo per lui (Di lunedì 12 aprile 2021) Un nuovo cartellino rosso per Zlatan Ibrahimovic, questa volta fuori dal campo di calcio. L'attaccante del Milan, reduce dall'espulsione rimediata nel corso dell'ultima partita contro il Parma a causa di alcune frasi rivolte all'arbitro, si è reso protagonista in negativo anche una volta svestito il completo da calcio. In barba alle restrizioni della zona rossa ancora vigenti in Lombardia, il campione svedese si è presentato, nella giornata di ieri, a ora di pranzo, presso il ristorante di Tano Simonato, proprietario del locale «Tano passami l'olio». Ibra, accompagnato da diverse persone, avrebbe quindi chiesto di essere servito ai tavoli, cosa non permessa dalle attuali ordinanze. Secondo quanto riferito Fanpage.it che ne ha dato lo scoop, il pranzo sarebbe costato 300 euro a testa. Una somma non ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Un nuovo cartellino rosso per Zlatan, questa volta fuori dal campo di calcio. L'attaccante del Milan, reduce dall'espulsione rimediata nel corso dell'ultima partita contro il Parma a causa di alcune frasi rivolte all'arbitro, si è reso protagonista in negativo anche una volta svestito il completo da calcio. In barba alle restrizioniancora vigenti in Lombardia, il campione svedese si è presentato, nella giornata di ieri, a ora di pranzo, presso ildi Tano Simonato, proprietario del locale «Tano passami l'olio». Ibra, accompagnato da diverse persone, avrebbe quindi chiesto di essere servito ai tavoli, cosa non permessa dalle attuali ordinanze. Secondo quanto riferito Fanpage.it che ne ha dato lo scoop, il pranzo sarebbe costato 300 euro a testa. Una somma non ...

