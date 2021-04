Milan Genoa (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 12 aprile 2021) Gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Milan Genoa si giocherà domenica 18 aprile alle ore 12,30 presso lo stadio San Siro di Milano. Come arrivano le squadre? I rossoneri hanno vinto contro il Parma nell’ultimo turno (1-3). Gara più faticosa del previsto per il Diavolo, che per buona parte del secondo tempo ha dovuto giocare con l’uomo in meno. La squadra di Pioli non si è però disunita e ha dimostrato ancora una volta di essere squadra. I tre punti sono arrivati e permettono al Milan di mantenere il secondo posto in classifica. Il Genoa era chiamato ad un compito decisamente difficile. Infatti i rossoblù hanno perso contro la Juventus (3-1). Eppure il risultato trae in inganno. Nel secondo tempo il Grifone ha messo in seria difficoltà Madama, sfiorando anche il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021.si giocherà domenica 18 aprile alle ore 12,30 presso lo stadio San Siro dio. Come arrivano le squadre? I rossoneri hanno vinto contro il Parma nell’ultimo turno (1-3). Gara più faticosa del previsto per il Diavolo, che per buona parte del secondo tempo ha dovuto giocare con l’uomo in meno. La squadra di Pioli non si è però disunita e ha dimostrato ancora una volta di essere squadra. I tre punti sono arrivati e permettono aldi mantenere il secondo posto in classifica. Ilera chiamato ad un compito decisamente difficile. Infatti i rossoblù hanno perso contro la Juventus (3-1). Eppure il risultato trae in inganno. Nel secondo tempo il Grifone ha messo in seria difficoltà Madama, sfiorando anche il ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - rdrmoraes : RT @MilanInter241: #Milan-Genoa ore 12:30 18/04, ??? in corsa per un posto Champions. #MilanFemminile-Napoli ore 12:30 18/04. Anche in ques… - andreabigo94 : Visto l’andazzo mi aspetto che l’arbitro di Milan Genoa sarà Marco Guida. Marco Guida Sezione? TORRE ANNUNZIATA -