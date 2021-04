Miguel Bosé: confessione shock sul Covid “sono negazionista e ne vado fiero”” (Di lunedì 12 aprile 2021) Miguel Bosé dichiarazione shock: il cantante ha confessato apertamente di non credere all’esistenza del Covid, vediamo insieme le sue parole Miguel Bosé confessione shock sul Covid “sono negazionista”Nelle ultime ore Miguel Bosé è al centro di una grossa polemica. Come ben ricorderete, l’artista, è stato per diverso tempo un coach di Amici, famoso programma di Maria De Filippi. Dopo un periodo di assenza dal mondo dello spettacolo, il cantante, è tornato a far parlare di se, ma non per motivi legati alla sua musica. Bosé è finito al centro delle cronache per alcune sue recenti dichiarazioni scioccanti riguardanti il ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 aprile 2021)dichiarazione: il cantante ha confessato apertamente di non credere all’esistenza del, vediamo insieme le sue parolesul”Nelle ultime oreè al centro di una grossa polemica. Come ben ricorderete, l’artista, è stato per diverso tempo un coach di Amici, famoso programma di Maria De Filippi. Dopo un periodo di assenza dal mondo dello spettacolo, il cantante, è tornato a far parlare di se, ma non per motivi legati alla sua musica.è finito al centro delle cronache per alcune sue recenti dichiarazioni scioccanti riguardanti il ...

Advertising

HuffPostItalia : Miguel Bosé: 'Sono negazionista Covid, a testa alta. La droga? Ero arrivato a 2 grammi di coca al giorno' - Agenzia_Ansa : Miguel Bosé: 'Droga ed eccessi tutti i giorni per anni'. Il cantante, in una lunga intervista, ribadisce la sua pos… - repubblica : Miguel Bosé, due grammi di coca e il Covid che non esiste: la lunga intervista senza mascherina - MusFly1984 : RT @marco_sampietro: Miguel Bosé: “Sono negazionista e questa è una posizione che porto avanti a testa alta. C’è un disegno che non si vuol… - fordeborah5 : RT @HuffPostItalia: Miguel Bosé: 'Sono negazionista Covid, a testa alta. La droga? Ero arrivato a 2 grammi di coca al giorno' -