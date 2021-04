L' urlo di Sonego | Italia sempre più al top

(Di lunedì 12 aprile 2021) di Ubaldo Scanagatta Ormai non ci stupisce quasi più. Quasi ogni settimana c'è un tennistano impegnato nelle fasi finali di un torneo Atp, Melbourne, Acapulco, Miami, Cagliari. E dopo che ...

Tennis, Atp Cagliari: Sonego da urlo, rimonta Djere e conquista il torneo

è uno dei 9 italiani che giocheranno il Masters 1000 di Montecarlo, cominciato ieri e dove fanno ritorno due mesi dopo l'Australian Open, sia Nole Djokovic, due volte campione nel Principato, ...Unnel silenzio. È quello di Lorenzo, che a Cagliari vince il suo secondo titolo Atp in carriera dopo quello ad Antalya nel 2019 : il torinese lo fa superando 2 - 6 7 - 6 6 - 4 il serbo Laslo ...Due anni fa in Turchia Sonego aveva dovuto annullare un matchpoint nel corso del torneo. A Cagliari Lorenzo ha dimostrato ancora una volta di avere, dietro a un sorriso sempre aperto anche nei momenti ...Lorenzo Sonego accoglie con un urlo liberatorio il doppio successo nel torneo Atp di Cagliari - ieri nel doppio, suo primo titolo assoluto, oggi nel singolo, secondo in carriera nel circuito e primo..