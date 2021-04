«L’ha scritto una femmina», quel diverso punto di vista di Carolina Capria (Di lunedì 12 aprile 2021) «Durante il mio percorso di studi, dalle elementari al liceo, non ho mai studiato l’opera letteraria di una donna. Sulle pagine di manuali e antologie c’era spazio solo per firme di genere maschile», Carolina Capria, classe 1980, da diversi anni pubblica romanzi e saggi per ragazzi. Di origini calabresi, vive a Milano e, con il progetto social L’ha scritto una femmina, si impegna a valorizzare le donne nella letteratura. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) «Durante il mio percorso di studi, dalle elementari al liceo, non ho mai studiato l’opera letteraria di una donna. Sulle pagine di manuali e antologie c’era spazio solo per firme di genere maschile», Carolina Capria, classe 1980, da diversi anni pubblica romanzi e saggi per ragazzi. Di origini calabresi, vive a Milano e, con il progetto social L’ha scritto una femmina, si impegna a valorizzare le donne nella letteratura.

ZZiliani : “Poteva andar via a parametro zero ma non l’ha fatto per riconoscenza nei confronti del #Genoa”. Detto e scritto da… - ricpuglisi : L'ha scritto veramente. - IOdonna : La cantante ha svelato la prima data del tour e dà appuntamento ai fan. «Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta!» ha s… - dario88799 : RT @andiamoviaora: Col cuore pieno di gioia vi racconto di Rosanna, un'esercente di Chivasso (TO) che ha scritto la Storia. Ha aperto il su… - Pietro_Otto : RT @andiamoviaora: Col cuore pieno di gioia vi racconto di Rosanna, un'esercente di Chivasso (TO) che ha scritto la Storia. Ha aperto il su… -