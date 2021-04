L' evento dal fisico al digitale | appuntamento con i mercoledì di Palazzo Innovazione

Advertising

Raicomspa : Iniziare la giornata con una notizia?? #LEONARDO, la serie evento dell’anno, liberamente ispirata alla vita di uno d… - Winedetector : RT @missaglia_sara: Il mio racconto per @AisLombardia sui cambiamenti delle esigenze dei consumatori post Covid: la serata-evento condotta… - InfoMarittime : La quinta edizione dell'evento espositivo si svolgerà dal 2 al 10 ottobre - GFrancoManfredi : RT @missaglia_sara: Il mio racconto per @AisLombardia sui cambiamenti delle esigenze dei consumatori post Covid: la serata-evento condotta… - VITAnonprofit : 'Italia&Africa' nonostante la pandemia: torna il convegno di Spera -

Ultime Notizie dalla rete : evento dal

Agronotizie

Il video, realizzatoteatro Metropopolare con la collaborazione della Fondazione del Museo, è ... L'sarà in diretta sul canale Youtube del Comune di Prato.Ungioioso lascia un segno indelebile né più né meno di quanto lo possa arrecare l'... Il dolore spezza il senso della gioia, così come la gioia liberadolore. Come il dolore evidenzia le ...È in programma il 7 e 8 maggio l’11° edizione dell’evento organizzato dal consorzio che mette in rete associazioni, imprese e istituzioni attive nel continente. Tra le novità di quest’anno la collabor ...Lo Spiraglio FilmFestival Online su Mymovies.it 2021. Corti, lungometraggi sul tema della salute mentale. Premio a Claudio Santamaria ...