L’agente di Osimhen | “Resterà a Napoli a prescindere dall’allenatore Sul rapporto con Gattuso…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo l'ottima prestazione di ieri contro la Sampdoria, coronata da un gol allo scadere, ilsi coccola Victor. L'attaccante, dopo un buon inizio di stagione, è stato protagonista di diversi episodi sfortunati, come l'infortunio alla spalla e la positività al Covid 19, che ne hanno limitato il percorso di crescita e ambientamento in casa partenopea. Del prossimo futuro diha parlato il suo agente, William D'Avila, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, queste le sue parole:"Si sente molto bene dopo il gol e la prestazione di ieri. In generale sta tornando al massimo della forma e se continua così nessuno potrà fermarlo. Ha avuto bisogno di un periodo di adattamento ma ora sta bene soprattutto con la testa, è concentrato. L’obiettivo Champions League è molto importante per Victor così come per la squadra. ...