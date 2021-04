La transizione ecologica con le trivelle? Così non va (Di lunedì 12 aprile 2021) Lettera di Ferdinando Boero, Vicepresidente di Marevivo Il primo aprile è passato, ma forse si tratta di una burla tardiva. L’Ansa riporta la notizia dell’avvio di installazioni per l’estrazione di petrolio dai fondali adriatici e spero tanto che sia una bufala, una delle tante fake news che ammorbano la rete. Come vicepresidente di Marevivo ho partecipato a un forum referendario con l’allora vice-ministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova. Il referendum riguardava la proroga delle concessioni petrolifere. Bellanova, che un tempo si era battuta contro le trivellazioni nei mari pugliesi, esortò i cittadini a disertare le urne, per far fallire il referendum e lasciare mano libera ai petrolieri. L’esortazione ebbe successo, il referendum fallì e subito dopo il suo governo rilasciò concessioni per prospezioni petrolifere nei nostri mari, inclusi quelli della sua Puglia, in vista di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Lettera di Ferdinando Boero, Vicepresidente di Marevivo Il primo aprile è passato, ma forse si tratta di una burla tardiva. L’Ansa riporta la notizia dell’avvio di installazioni per l’estrazione di petrolio dai fondali adriatici e spero tanto che sia una bufala, una delle tante fake news che ammorbano la rete. Come vicepresidente di Marevivo ho partecipato a un forum referendario con l’allora vice-ministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova. Il referendum riguardava la proroga delle concessioni petrolifere. Bellanova, che un tempo si era battuta contro le trivellazioni nei mari pugliesi, esortò i cittadini a disertare le urne, per far fallire il referendum e lasciare mano libera ai petrolieri. L’esortazione ebbe successo, il referendum fallì e subito dopo il suo governo rilasciò concessioni per prospezioni petrolifere nei nostri mari, inclusi quelli della sua Puglia, in vista di ...

Ultime Notizie dalla rete : transizione ecologica Mare, Cingolani apre a impiego Recovery per progetti di tutela e sviluppo "Nel Recovery plan stiamo prevedendo misure importanti per la tutela del mare" . Lo ha annunciato il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in una diretta Facebook, in occasione della Giornata nazionale del mare. Il titolare del MITE ha anticipato che la Missione 2 , relativa alla Transizione ...

La transizione ecologica con le trivelle? Così non va Col nuovo governo scompare persino il Ministero dell'Ambiente, diventato il Ministero della Transizione Ecologica . Il Comunicato Ansa dice che proprio quel Ministero ha firmato il nulla osta all'...

Ministro della Transizione ecologica: 'il PNRR includa il ripristino degli ambienti terrestri e marini'

