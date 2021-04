La Spezia, carabinieri cercano in albergo militare egiziano accusato di violenze per arrestarlo. “È tornato in Egitto” (Di lunedì 12 aprile 2021) La promessa fatta agli inquirenti era che non si sarebbe allontanato dall’albergo dove soggiornava a La Spezia prima della consegna delle Fremm alla Marina egiziana, e dove sono tuttora i suoi commilitoni. Ma così non è stato e quando i carabinieri venerdì hanno bussato alla porta della camera d’hotel per arrestarlo, hanno trovato soltanto i suoi compagni, che ai militari hanno confermato che il ragazzo che cercavano era già tornato in Egitto. Al centro della vicenda – raccontata dal Secolo XIX – un militare 21enne egiziano, accusato di avere violentato una commessa del solarium di Galleria Goito, in pieno centro. Una vicenda di ulteriore frizione con l’Italia, dopo i depistaggi sul caso di Giulio Regeni e la sequela di rinnovi della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) La promessa fatta agli inquirenti era che non si sarebbe allontanato dall’dove soggiornava a Laprima della consegna delle Fremm alla Marina egiziana, e dove sono tuttora i suoi commilitoni. Ma così non è stato e quando ivenerdì hanno bussato alla porta della camera d’hotel per, hanno trovato soltanto i suoi compagni, che ai militari hanno confermato che il ragazzo che cercavano era giàin. Al centro della vicenda – raccontata dal Secolo XIX – un21ennedi avere violentato una commessa del solarium di Galleria Goito, in pieno centro. Una vicenda di ulteriore frizione con l’Italia, dopo i depistaggi sul caso di Giulio Regeni e la sequela di rinnovi della ...

