Karatsev elimina Musetti Poi la pioggia Domani Fognini | Cecchinato e Sinner

Advertising

infoitsport : Montecarlo: dopo lo stop per pioggia, Karatsev elimina Musetti -

Ultime Notizie dalla rete : Karatsev elimina

La Gazzetta dello Sport

Il match è stato interrotto per pioggia sul 3 - 4 perche è riuscito a salvarsi dal break dopo 9 minuti e quattro assalti di Musetti. Al rientro in campo, l'azzurro non è riuscito a ...Dopo aver battuto l'argentino Schwartzman il 19enne toscanolo statunitense Tiafoe, sfiderà ora il bulgaro Dimitrov. Fognini battuto da ...L'azzurro esce di scena al primo turno del torneo Atp - con campi in terra e un montepremi da 2.082.960 euro - dopo aver ceduto al russo Aslan Karatsev, numero 29 del ranking Atp, con il punteggio di ...Nove azzurri in tabellone a Montecarlo (sono rimasti in otto, Musetti è già stato eliminato) sono in ogni caso un numero ... Per rimanere in tema, Karatsev (6) ha tirato un po’ troppo la Korda (8), un ...