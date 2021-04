Isola dei Famosi la figlia di Brando Giorgi furiosa | “Non ti devi permettere!”

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - Ros68899676 : RT @MarinaDAprano: Io mentre vedo l'isola ??... comunque #prelemi....tranne Fariba che fa la differenza ed è?? ...il resto dei concorrenti qu… - robyroby671 : RT @perchetendenzat: “ #tommasozorzi “: nel 87,5% dei tweet riguardanti l’#isola è presente un riferimento a Zorzi. @tommaso_zorzi Fattore… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Direttafamosi 2021: commento live puntata 12 aprile Tutto pronto per l'ottava puntata in diretta de L'Famosi 2021 di Ilary Blasi. Dopo la pausa forzata dello scorso giovedì per lasciare ...Era inevitabile che l'arrivo di Beatrice Marchetti all'Famosi 2021 scatenasse qualche reazione, soprattutto tra gli uomini di Playa Reuniòn. Uno su tutti: Awed. La modella ha fatto immediatamente colpo sull'influencer che ha ammesso senza peli ...Dopo la pausa di giovedì scorso torna regolarmente in onda L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e i suoi opinionisti ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Molti telespettatori non ...(Inews24) Iva a Domenica Live ha ammesso che nonostante siano passati dei mesi il dolore è sempre lì Iva Zanicchi commenta Vera Gemma e Jeda a Domenica Live: “L’amore non ha età”. Akash non è stato ...