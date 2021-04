Inter, la rivelazione di Stramaccioni: “Volevo Verratti in nerazzurro, Moratti non lo prese per una ragione” (Di lunedì 12 aprile 2021) Le rivelazioni di Andrea Stramaccioni.L'ex tecnico dell'Inter, sulla panchina nerazzurra nella stagione 2012-13 - Intervistato ai microfoni del format radiofonico "Il Sogno nel Cuore" sulle frequenze di 1 Station Radio - ha svelato un curioso ed Interessante retroscena di mercato. Nel dettaglio, Stramaccioni avrebbe chiesto all'allora patron Massimo Moratti le prestazioni dell'asso del PSG e centrocampista della Nazionale italiana di Roberto Mancini, Marco Verratti, che rimase soltanto un oggetto dei desideri. L'allenatore originario di Roma ha spiegato il perché della fumata nera."Per dare un'idea del calcio italiano, riflettete sul fatto che Marco Verratti è stato preso dal Paris Saint-Germain senza passare per la Serie A. Era al Pescara con Insigne ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Le rivelazioni di Andrea.L'ex tecnico dell', sulla panchina nerazzurra nella stagione 2012-13 -vistato ai microfoni del format radiofonico "Il Sogno nel Cuore" sulle frequenze di 1 Station Radio - ha svelato un curioso edessante retroscena di mercato. Nel dettaglio,avrebbe chiesto all'allora patron Massimole prestazioni dell'asso del PSG e centrocampista della Nazionale italiana di Roberto Mancini, Marco, che rimase soltanto un oggetto dei desideri. L'allenatore originario di Roma ha spiegato il perché della fumata nera."Per dare un'idea del calcio italiano, riflettete sul fatto che Marcoè stato preso dal Paris Saint-Germain senza passare per la Serie A. Era al Pescara con Insigne ...

Advertising

Mediagol : #Inter, la rivelazione di Stramaccioni: 'Volevo Verratti in nerazzurro, Moratti non lo prese per una ragione'… - AndreaBerta1998 : @Inter @DarmianOfficial Rivelazione ?????? - infoitsport : «La Juve lo vuole, ma ci sono anche Inter e Milan». La rivelazione - gilnar76 : «La #Juve lo vuole, ma ci ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : «La Juve lo vuole, ma ci sono anche Inter e Milan». La rivelazione - -