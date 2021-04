In ostaggio della Dad | prof obbliga studentessa a bendarsi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Verona, 12 apr – Più che una lezione in Dad un cosplay di Guantanamo quello che si è realizzato a Verona, dove unadel liceo Carlo Montanari di Verona è statata da unaessoressa didurante un’interrogazione. Dad “bendata” per l’interrogazione di tedesco La spiacevole evenienza in diretta Dad è accaduta prima delle vacanze di Pasqua. La, al secondo anno di liceo, stava sostenendo un’interrogazione di tedesco al computer. Nel corso di questa interrogazione, laessoressa ha avuto il sospetto che la ragazza stesse leggendo, quindi le ha chiesto di. La ragazza ha obbedito e, bendata, ha portato a termine l’interrogazione. Una sciarpa a portata di mano, in Dad, fa sempre comodo a quanto pare. Il video diventa virale e ...

