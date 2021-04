In centinaia in coda per il vaccino senza prenotazione in Basilicata. Intervengono i Carabinieri (Di lunedì 12 aprile 2021) In centinaia assembrati per fare il vaccino. Il distanziamento? Un miraggio. Sta stamattina in Basilicata è partita una tre giorni di inoculazioni Astrazeneca, senza prenotazione ed esclusivamente per la fascia 60-79. Il risultato? Già prima di metà mattinata, ci spiegano fonti locali, centinaia di persone erano accalcate in attesa di ricevere la propria dose. Il quotidiano locale La Nuova del Sud già alle 10 riportava foto della calca davanti al centro vaccinale di Potenza e del traffico bloccato nella zona. Una bella notizia la grande partecipazione, un po’ meno edificanti gli assembramenti in tempi di pandemia. Pioggia di critiche sui social. “Si vaccina senza prenotazione, ed eccovi i risultati. Gran bella scelta degli amministratori locali”, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Inassembrati per fare il. Il distanziamento? Un miraggio. Sta stamattina inè partita una tre giorni di inoculazioni Astrazeneca,ed esclusivamente per la fascia 60-79. Il risultato? Già prima di metà mattinata, ci spiegano fonti locali,di persone erano accalcate in attesa di ricevere la propria dose. Il quotidiano locale La Nuova del Sud già alle 10 riportava foto della calca davanti al centro vaccinale di Potenza e del traffico bloccato nella zona. Una bella notizia la grande partecipazione, un po’ meno edificanti gli assembramenti in tempi di pandemia. Pioggia di critiche sui social. “Si vaccina, ed eccovi i risultati. Gran bella scelta degli amministratori locali”, ...

