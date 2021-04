Il movimento IoApro in piazza, scontri in centro a Roma: petardi contro la polizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Sale la tensione in piazza a Roma dove ristoratori, partite Iva, mondo dello sport e della cultura si sono dati appuntamento per una manifestazione non autorizzata. Sono circa 500 persone,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 aprile 2021) Sale la tensione indove ristoratori, partite Iva, mondo dello sport e della cultura si sono dati appuntamento per una manifestazione non autorizzata. Sono circa 500 persone,...

Advertising

borghi_claudio : Come il PD sta già preparando la comunicazione per dipingere i manifestanti... Oh come conosco i miei polli... - NicolaPorro : ?? Il compagno #Speranza è pronto a negarci l’estate, vietano la piazza al movimento #ioapro, volano gli stracci tra… - Agenzia_Ansa : Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico… - manerwski : RT @StefanoFeltri: Ecco come nasce e chi c’è dietro il movimento #Ioapro - MariaAversano1 : RT @Raffael31870221: Se lo avesse fatto @GiuseppeConteIT Ajajajajaj ?? #DittaturaOccultata 'Sit-in IoApro, centro di Roma blindato 14.55… -