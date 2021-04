Guerra | diffida a Report per il rapporto dell' Oms

Advertising

reportrai3 : La diffida inviata a #Report dal legale di Ranieri Guerra ?? - Elygabrysabry1 : RT @reportrai3: La diffida inviata a #Report dal legale di Ranieri Guerra ?? - Antonioquantum2 : RT @reportrai3: Tramite il suo legale prof. Roberto De Vita Ranieri Guerra diffida #Report alla pubblicazione di atti e documenti ritenuti… - CaratiGmail : RT @DanielaDeponti: @reportrai3 La diffida non li può cancellare, già pubblicati da NON È L’ARENA, tranquillo GUERRA, il cerchio si stringe… - RisatoNicola : RT @reportrai3: Tramite il suo legale prof. Roberto De Vita Ranieri Guerra diffida #Report alla pubblicazione di atti e documenti ritenuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra diffida

'RanieriReport dal pubblicare le chat sul rapporto dell'Oms'. Lo scrive il programma condotto da Sigfrido Ranucci sulla propria pagina Facebook, nella giornata in cui andrà in onda la puntata ...Roberto De Vita, Ranieri- si legge ancora sui profili social della trasmissione -Report dalla pubblicazione di atti e documenti ritenuti 'gravemente lesivi dei diritti del Dr. ...Ranieri Guerra ha diffidato la trasmissione Report dal rendere noti i contenuti delle chat sul piano pandemico. Ranieri Guerra ha diffidato la trasmissione Report dal pubblicare le chat relative al ...Dal testo della chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, secondo quanto riporta Ansa, emergerebbe che Guerra lo scorso 5 novembre durante la sua deposizione davanti ai pubblici ministeri non ...