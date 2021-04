GP Portogallo | orari e programmazione TV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo una pausa di due settimane, il motomondiale torna in pista. Lasciato il deserto del Qatar, la creme del motociclismo mondiale fa ritorno sul saliscendi di Portimao, per il terzo GP stagione. In questo articolo vi indichiamo glidel GP del, e tutta ladella televisione, in chiaro e a pagamento. Vi ricordiamo che le cronache saranno anche sulle nostre pagine, per non farvi perdere nemmeno un secondo del vostro sport preferito. GP Doha MotoGP, la gara: trionfo del “diablo” Quartararo davanti a Zarco e MartinGP: a che ora è in TV? Come per i primi due GP, anche nel terzo le dirette saranno esclusive dei canali pay. Sky e DAZN trasmetteranno tutte le sessioni, dalle prove libere alle qualifiche fino alla gara. TV8 si appoggia come sempre a ...