Fognini-Kecmanovic oggi, Masters 1000 Montecarlo: orario, tv, programma, streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra i 13 incontri odierni del tabellone di singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) ci sarà anche quello che vedrà scendere in campo la testa di serie numero 15 del tabellone, l’azzurro Fabio Fognini, campione in carica, il quale sarà opposto al serbo Miomir Kekmanovic, nel terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Court Rainier III. oggi, lunedì 12 aprile, si disputeranno tredici incontri di singolare del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Fognini-Kecmanovic in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Fabio Fognini e ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra i 13 incontri odierni del tabellone di singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo2021 di tennis (di categoria ATP) ci sarà anche quello che vedrà scendere in campo la testa di serie numero 15 del tabellone, l’azzurro Fabio, campione in carica, il quale sarà opposto al serbo Miomir Kekmanovic, nel terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Court Rainier III., lunedì 12 aprile, si disputeranno tredici incontri di singolare del torneo ATP Rolex Monte-Carlo2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Fabioe ...

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Kecmanovic Atp Montecarlo al via, nove azzurri nel tabellone I primi a scendere in campo, domani, saranno il toscano Musetti, che affronterà il russo Aslan Karatsev e il ligure Fognini, il quale avrà a che fare con il serbo Miomir Kecmanovic. .

Atp Montecarlo: 9 azzurri nel tabellone, 8 top ten in gara Il campione in carica Fabio Fognini , n.18 ATP e 15esima testa di serie, debutta contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.46 del ranking: tra il 33enne di Arma di Taggia ed il 21enne di Belgrado non ci ...

