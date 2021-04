Fognini-Kecmanovic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Fabio Fognini oggi sfida Miomir Kecmanovic al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il tennista ligure difende il titolo conquistato due anni fa in finale su Lajovic: il momento dell’azzurro non è dei migliori dopo il ko all’esordio del torneo di Marbella contro Munar. Il Principato spera di rivedere uno stretto parente del Fognini ammirato nel 2019. LA SFIDA SI GIOCHERA’ MARTEDI’ PER VIA DELLA PIoggiA LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata odierna, martedì 13 aprile, a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in diretta ed in ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Fabiosfida Miomiral primo turno deldi. Il tennista ligure difende il titolo conquistato due anni fa in finale su Lajovic: il momento dell’azzurro non è dei migliori dopo il ko all’esordio del torneo di Marbella contro Munar. Il Principato spera di rivedere uno stretto parente delammirato nel 2019. LA SFIDA SI GIOCHERA’ MARTEDI’ PER VIA DELLA PIA LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata odierna, martedì 13 aprile, a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva del torneo maschile disarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà ined in ...

