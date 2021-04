DuckDuckGo si schiera contro la nuova tecnologia di tracking di GoogleHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021)sigiài FLoC, ladierede dei cookie sviluppata da Google e che promette di migliorare la tutela della privacy dell’utente finale. Laversione della sua estensione per browser Chrome del motore di ricerca incentrato sulla privacy farà in modo di disattivare il sistema diche Google ha appena iniziato a testare. L’annuncio risale al 9 aprile, e precisava che l’aggiornamento doveva essere ancora approvato dal Chrome Web Store; al momento della stesura dell’articolo l’ultimo aggiornamento risale all’8 aprile, sicché possiamo concludere che il processo non è ancora stato completato. FLoC è un acronimo che sta per Federated Learning of Cohorts. Semplificando al massimo, il concetto è che Google iscrive gli ...