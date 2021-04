DJI Air 2S | online il primo video unboxing | girerà video in 5 4kHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il successore di Mavic Air 2 lo abbiamo visto appena qualche giorno fa nelle prime immagini e in una breve clip promozionale, occasione che ci ha permesso di estrapolarne alcune caratteristiche. Il nuovo drone si chiamerà DJI Air 2S e a quanto pare siamo ormai prossimi alla sua immissione sui mercati. Rumor recenti indicano il 15 aprile e ilche stiamo per mostrarvi conferma che la sua commercializzazione dovrebbe essere davvero imminente. Un utente statunitense è riuscito a mettere le mani sul nuovo modello, acquistandolo e realizzando subito un inedito. Non è chiara la provenienza ma nel week-end la confezione di vendita è apparsa nei principali canali social (si dice provenisse da Best Buy). Ilè stato caricato dal canale Offroad Drone ...