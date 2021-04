Difendere il dollaro | a Washington scatta il piano contro lo yuan digitale

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 aprile 2021) La sovranità globale finanziaria delpotrebbe essere messa in discussione dalla monetacinese. E allora alla Casa Bianca qualcuno ha deciso di correre ai ripari per evitare che l’avvento di uno e-, a cui Pechino sta lavorando alacremente, possa intaccare la centralità del. Tanto per cominciare, occhi aperti e orecchie tese sull’operazione cinese con cui Pechino, oltre a lanciare sul mercato la principale valuta asiatica in formato, punta ad aumentare la stretta sull’industria dei pagamenti e del fintech, con un maggiorllo su transazioni e scambi. Ed ecco allora che, come racconta Bloomberg,sta intensificando in queste ore illlo sui piani della Cina per uno...