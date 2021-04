‘Devi darci 40mila euro’: metodi mafiosi per minacciare il loro datore. Ecco il piano di 2 dipendenti ‘infedeli’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Utilizzavano telefoni e schede SIM di “copertura” per contattare il loro datore di lavoro ed estorcergli denaro. Proprio oggi, il Commissariato di Terracina ha portato a termine una brillante operazione di polizia e ha sottoposto alla custodia cautelare in carcere due uomini: N.R. di anni 42 e P.V. di anni 45, entrambi di Fondi. Arrestati per estorsione, Ecco il piano L’operazione denominata ‘Infidus‘ prende il nome dai due soggetti ‘infedeli’, entrambi dipendenti di un’azienda di Terracina che, attraverso azioni plurime e continue, trincerandosi dietro l’anonimato, stavano estorcendo denaro al loro datore di lavoro. I due, utilizzando telefoni e schede SIM ‘di copertura’, contattavano la vittima prospettandogli gravi ritorsioni se non avesse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Utilizzavano telefoni e schede SIM di “copertura” per contattare ildi lavoro ed estorcergli denaro. Proprio oggi, il Commissariato di Terracina ha portato a termine una brillante operazione di polizia e ha sottoposto alla custodia cautelare in carcere due uomini: N.R. di anni 42 e P.V. di anni 45, entrambi di Fondi. Arrestati per estorsione,ilL’operazione denominata ‘Infidus‘ prende il nome dai due soggetti, entrambidi un’azienda di Terracina che, attraverso azioni plurime e continue, trincerandosi dietro l’anonimato, stavano estorcendo denaro aldi lavoro. I due, utilizzando telefoni e schede SIM ‘di copertura’, contattavano la vittima prospettandogli gravi ritorsioni se non avesse ...

