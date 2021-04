Detto Fatto, Bianca Guaccero positiva al Covid. L’annuncio in diretta – Video (Di lunedì 12 aprile 2021) Bianca Guaccero, Detto Fatto “Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus“. Bianca Guaccero ha dato notizia del proprio contagio nell’odierna puntata di Detto Fatto. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2, collegata da casa, ha comunicato ai propri telespettatori di essere risultata positiva ad un tampone rapido e di aver accusato i sintomi della malattia. “Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Purtroppo ho contratto anche io il Coronavirus. Quindi sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho Fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva e stasera aspetto il risultato del molecolare, ma ahimé c’è una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021)“Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus“.ha dato notizia del proprio contagio nell’odierna puntata di. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2, collegata da casa, ha comunicato ai propri telespettatori di essere risultataad un tampone rapido e di aver accusato i sintomi della malattia. “Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Purtroppo ho contratto anche io il Coronavirus. Quindi sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Houn primo tampone rapido e sono risultatae stasera aspetto il risultato del molecolare, ma ahimé c’è una ...

