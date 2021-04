Covid Toscana, oggi 715 contagi: bollettino 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 715 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Ad anticipare la tabella dei dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 6,65% sul totale dei tamponi e del 17,9% sulle prime diagnosi”, scrive Giani su Facebook. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 715 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 12. Ad anticipare la tabella dei dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 6,65% sul totale dei tamponi e del 17,9% sulle prime diagnosi”, scrive Giani su Facebook. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

