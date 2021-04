Covid, martedì in arrivo 360mila dosi di vaccino: anche Johnson&Johnson (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione , viene annunciato per martedì l'arrivo di 360mila dosi di vaccino anti - Covid nell'hub della Difesa a Pratica di Mare , che saranno poi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione , viene annunciato perl'didianti -nell'hub della Difesa a Pratica di Mare , che saranno poi ...

Advertising

ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - ComuneZagarolo : REGIONE LAZIO, VACCINO ANTI COVID-19: AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LE FASCE D'ETÀ PER 61 E 60 ANNI Da Martedì 13 Apri… - monica603277441 : RT @sabrimaggioni: Mentre gran parte dei paesi Eu rifiutano astRa zEneCa l’Italia fa arrivare x la prossima settimana 175 mila dosi del vac… - ASLRoma1 : RT @SaluteLazio: Vaccino anti Covid-19 Da martedi 13 aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 61 - 60 anni (nati… - AO_SanGiovanni : RT @SaluteLazio: Vaccino anti Covid-19 Da martedi 13 aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 61 - 60 anni (nati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid martedì Covid, vaccini: è la settimana di Johnson & Johnson Il vaccino J&J arriva inoltre a prevenire le forme gravi di Covid fino al 77% dopo 14 giorni dalla ... Le prime fiale destinate all'Italia dovrebbero comunque arrivare tra martedì e mercoledì all'hub ...

Covid, martedì in arrivo 360mila dosi di vaccino: anche Johnson&Johnson Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione , viene annunciato per martedì l'arrivo di 360mila dosi di vaccino anti - Covid nell'hub della Difesa a Pratica di Mare , che saranno poi distribuite alle Regioni. Poco più della metà (184.800) riguardano il primo lotto di ...

Ci sono altri 41 morti per Covid ma da martedì la Toscana può tornare arancione La Repubblica Firenze.it Il vaccino J&J arriva inoltre a prevenire le forme gravi difino al 77% dopo 14 giorni dalla ... Le prime fiale destinate all'Italia dovrebbero comunque arrivare trae mercoledì all'hub ...Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione , viene annunciato perl'arrivo di 360mila dosi di vaccino anti -nell'hub della Difesa a Pratica di Mare , che saranno poi distribuite alle Regioni. Poco più della metà (184.800) riguardano il primo lotto di ...