Campania zona rossa, De Luca: “Presa in giro, Stato non esiste” (Di lunedì 12 aprile 2021) “In Italia lo Stato non esiste e quando diciamo zona rossa è una Presa in giro”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, zona rossa ancora per una settimana, Vincenzo De Luca questa mattina in visita a Benevento. “Il ristoratore – ha aggiunto De Luca – va in mezzo alla strada e trova migliaia di persone in giro senza mascherina e senza nessuno che controlli. Poi ha il diritto di arrabbiarsi”. Poi l’ultimatum del governatore: “Dobbiamo superare lo scandalo della mancata consegna dei vaccini. Ho appena comunicato a Figliuolo che se per aprile non arrivano in Campania i 200mila vaccini in meno che ci hanno sottratto nei 3 mesi che abbiamo alle spalle, prenderemo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) “In Italia lonone quando diciamoè unain”. Lo ha detto il presidente della Regioneancora per una settimana, Vincenzo Dequesta mattina in visita a Benevento. “Il ristoratore – ha aggiunto De– va in mezzo alla strada e trova migliaia di persone insenza mascherina e senza nessuno che controlli. Poi ha il diritto di arrabbiarsi”. Poi l’ultimatum del governatore: “Dobbiamo superare lo scandalo della mancata consegna dei vaccini. Ho appena comunicato a Figliuolo che se per aprile non arrivano ini 200mila vaccini in meno che ci hanno sottratto nei 3 mesi che abbiamo alle spalle, prenderemo ...

Advertising

rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - AndreaZeoli : RT @Ruffino_Lorenzo: Regioni che hanno passato più tempo in zona rossa: - Campania - Lombardia - Piemonte Regioni che hanno passato più te… - fisco24_info : Campania zona rossa, De Luca: 'Presa in giro, Stato non esiste': Ultimatum del governatore campano: ''200mila dosi… - domtraverso : Vaccini Campania, De Luca a Figliuolo: «Non procederemo per fasce di età». Ira sulla zona rossa: «Presa in giro»… - amerigame : @petunianelsole Ma parliamo dello stesso De Luca che ha forzato la zona rossa rendendo la campania la regione più a… -