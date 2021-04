Brasile: migliaia in marcia contro il divieto delle messe (Di lunedì 12 aprile 2021) migliaia di persone ieri hanno manifestato in diverse citt del Brasile contro la decisione della Corte suprema che, per nove voti a due, ha autorizzato i governi statali e comunali a vietare le messe ... Leggi su bluewin.ch (Di lunedì 12 aprile 2021)di persone ieri hanno manifestato in diverse citt della decisione della Corte suprema che, per nove voti a due, ha autorizzato i governi statali e comunali a vietare le...

Ordinano 2,6 chili di droga 'sciamano': arrestati due sassolesi ...di Bologna ed è stata avviata 'a seguito del controllo su un plico sospetto proveniente dal Brasile,... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano - ...

Brasile, 3.000 morti al giorno Migliaia in coda fuori dagli ospedali Corriere della Sera I contagi record non fermano la folla nel Gange Senza nessuna precauzione, in spregio all’ondata crescente di nuovi casi di Covid che sta azzannando l’India, oggi divenuta il secondo paese al mondo più toccato dal virus, con il record giornaliero d ...

Record di casi Covid in India ma migliaia vanno alla festa indù senza mascherine né distanziamento Con i suoi 168mila nuovi casi di Covid registrati ieri, l'India ha superato il Brasile ed è diventato il secondo Paese ... nell'Uttarakhand, dove centinaia di migliaia di fedeli si sono dati ...

