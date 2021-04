Avanguardia Sud | Antonio Zaccardi e la cucina che lascia il segno al Pashà di Conversano

Leggi su cityroma

(Di lunedì 12 aprile 2021) Looking for Something? Recent Posts Per 30 anni al fianco di Santi Santamaria: Xavier Pellicer, come un sous-chef é diventato chef Pasta e fagioli di Barbieri, la variante dello chef per un piatto cremoso e buonissimo Timballo di zucchine, formaggio e prosciutto, ottimo anche col Bimby. Il trucco per farlo croccante fuori e cremoso dentro Polpette di cavolfiore con ricotta vegetale e mozzarella di riso buonissime L'articolo proviene da City Roma News.