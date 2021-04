Analisi dei prezzi Polkadot: DOT si stabilizza sopra i $ 40 (Di lunedì 12 aprile 2021) Polkadot si è stabilizzato sopra la soglia dei $ 40 negli ultimi giorni dopo essere scivolato sotto i $ 37 la scorsa settimana Polkadot è rimasto tra le prime 10 monete nonostante per Cardano abbia perso la sua posizione di sesta criptovaluta negli ultimi giorni. La coppia DOT / USD è scivolata sotto i 37 $ il 7 aprile, ma da allora è rimbalzata per rimanere sopra i 40 $ negli ultimi giorni. Il DOT è attualmente aumentato dell’1% nelle ultime 24 ore. Se il trend continua, potrebbe raggiungere presto il suo massimo mensile di $ 46,71. Prospettive di prezzo DOT Uno sguardo al grafico a 4 ore DOT / USD mostra che la maggior parte degli indicatori punta a un breakout rialzista. Il DOT è attualmente scambiato al di sopra della sua media mobile semplice a 100 giorni ($ 39,059). Ciò avviene ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 12 aprile 2021)si ètola soglia dei $ 40 negli ultimi giorni dopo essere scivolato sotto i $ 37 la scorsa settimanaè rimasto tra le prime 10 monete nonostante per Cardano abbia perso la sua posizione di sesta criptovaluta negli ultimi giorni. La coppia DOT / USD è scivolata sotto i 37 $ il 7 aprile, ma da allora è rimbalzata per rimanerei 40 $ negli ultimi giorni. Il DOT è attualmente aumentato dell’1% nelle ultime 24 ore. Se il trend continua, potrebbe raggiungere presto il suo massimo mensile di $ 46,71. Prospettive di prezzo DOT Uno sguardo al grafico a 4 ore DOT / USD mostra che la maggior parte degli indicatori punta a un breakout rialzista. Il DOT è attualmente scambiato al didella sua media mobile semplice a 100 giorni ($ 39,059). Ciò avviene ...

