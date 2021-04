Alzheimer, nella buccia del limone una possibile cura preventiva per la perdita di memoria (Di lunedì 12 aprile 2021) Una piccola luce in fondo al tunnel di quella che è una delle malattie neurodegenerative più angosciose e debilitanti del nuovo Millennio. La soluzione pe contrastare il declino cognitivo e prevenire la perdita di memoria caratteristiche di malattie come dell’Alzheimer potrebbe arivare dalla buccia del limone. L’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia ha deciso infatti di avviare una ricerca – finanziata dalla Fondazione Wilhelm Doerenkamp – finalizzata a valutare l’effetto di un fitocomplesso estratto dalla buccia del limone e standardizzato nel contenuto di auraptene e naringenina sulla funzione cognitiva e sui biomarcatori in anziani con declino cognitivo soggettivo (“Effetto clinico e biologico di fitochimici derivati dal limone nel declino cognitivo soggettivo: uno studio pilota randomizzato controllato”). Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Una piccola luce in fondo al tunnel di quella che è una delle malattie neurodegenerative più angosciose e debilitanti del nuovo Millennio. La soluzione pe contrastare il declino cognitivo e prevenire la perdita di memoria caratteristiche di malattie come dell’Alzheimer potrebbe arivare dalla buccia del limone. L’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia ha deciso infatti di avviare una ricerca – finanziata dalla Fondazione Wilhelm Doerenkamp – finalizzata a valutare l’effetto di un fitocomplesso estratto dalla buccia del limone e standardizzato nel contenuto di auraptene e naringenina sulla funzione cognitiva e sui biomarcatori in anziani con declino cognitivo soggettivo (“Effetto clinico e biologico di fitochimici derivati dal limone nel declino cognitivo soggettivo: uno studio pilota randomizzato controllato”).

