Vangelo di domenica 11 aprile | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di domenica 11 aprile 2021) Non dobbiamo banalizzare la Confessione: il confessore ha ricevuto un mandato da Dio, perché Dio è in lui e così veniamo e perdonati. Riflessioni dide LadiGesù dice una cosa importante agli apostoli. Dice: “Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi“, e “A coloro a cui perdonerete i L'articolo proviene da Ladi

Ildi questaci riporta l' apparizione di Gesù agli apostoli nel Cenacolo la sera di Pasqua e poi anche otto giorni dopo. Nelle ambedue apparizioni Gesù si presenta augurando la pace ...: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a ...Il Pontefice oltrepassa il Tevere e presiede la messa a Santo Spirito in Sassia con detenuti, infermieri e rifugiati, per la domenica della Divina Misericordia ... Solo così annunceremo il Vangelo di ...Nella Domenica della Divina Misericordia, Francesco invita i fedeli a non cedere all’indifferenza. I cristiani non restino indifferenti, non vivano una fede a metà. Nella II Do ...