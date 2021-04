Vaccini | Puglia apre a over 60 | si parte domani da 79enni

(Di domenica 11 aprile 2021) Paralellamente a coloro che si sono già prenotati sulla piattaforma regionale, laavvia la vaccinazione con AstraZeneca anche ai non prenotati nella fascia di età tra 79 ai 60 anni in ordine di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Puglia

...dalla Regione - per la giornata di lunedì 12 aprile verranno vaccinati negli hub dellatutti ... Ovviamente sino ad esaurimento deidisponibili. "Man mano che gli slot verranno saturati ......evitare sovrafflusso per la giornata di lunedi 12 aprile verranno vaccinati negli hub della... Ovviamente sino ad esaurimento deidisponibili. Man mano che gli slot verranno saturati sarà ...Determinante il monitoraggio di venerdì: se i numeri saranno ancora in calo, il governo inzierà a stilare un calendario. Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e le province di Trento e Bolzano e anch ...Ma "per evitare sovrafflusso - spiegano dalla Regione - per la giornata di lunedì 12 aprile verranno vaccinati negli hub della Puglia tutti i cittadini pugliesi senza fragilità di 79 anni (nati nel ...