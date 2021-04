Terribile incidente: coinvolti mamma, papà e figlio di 2 anni (Di domenica 11 aprile 2021) Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, domenica 11 aprile, a Campodarsego: lo schianto è avvenuto tra via San Giuliano e via Bollane. C’è forse una distrazione all’origine del gravissimo incidente che si è verificato a Campodarsego, in provincia di Padova. Lo schianto è avvenuto tra via San Giuliano e via Bollane: protagoniste del violento impatto fra un Ford Transit e un’auto. Sulla vettura viaggiava un’intera famiglia composta da mamma, papà e un figlioletto di soli due anni. Dopo l’intervento dei soccorritori la donna è stata elitrasportata a Mestre in gravi condizioni, mentre padre e figlio sono ricoverati a Padova. Quanto all’autista del furgone Ford Transit Connect, è riuscito a venire fuori autonomamente dal mezzo rovesciato ed è stato ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 aprile 2021) Gravissimonella mattinata di oggi, domenica 11 aprile, a Campodarsego: lo schianto è avvenuto tra via San Giuliano e via Bollane. C’è forse una distrazione all’origine del gravissimoche si è verificato a Campodarsego, in provincia di Padova. Lo schianto è avvenuto tra via San Giuliano e via Bollane: protagoniste del violento impatto fra un Ford Transit e un’auto. Sulla vettura viaggiava un’intera famiglia composta dae unletto di soli due. Dopo l’intervento dei soccorritori la donna è stata elitrasportata a Mestre in gravi condizioni, mentre padre esono ricoverati a Padova. Quanto all’autista del furgone Ford Transit Connect, è riuscito a venire fuori autonomamente dal mezzo rovesciato ed è stato ...

