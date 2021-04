Terremoto a Macerata di magnitudo 3.1: scossa avvertita dalla popolazione (Di domenica 11 aprile 2021) Una scossa di è stata avvertita questa sera, 11 aprile, alle 23.13 nella zona di Fiordimonte (), nelle Marche . La magnitudo del sisma, riferisce Ingv, è di 3.1 gradi. La scossa è stata avvertita ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) Unadi è stataquesta sera, 11 aprile, alle 23.13 nella zona di Fiordimonte (), nelle Marche . Ladel sisma, riferisce Ingv, è di 3.1 gradi. Laè stata...

