Serie A, Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali

Serie A, il programma e i risultati di domenica 11 aprile. Juventus contro il Genoa. L'Inter attende il Cagliari.

Serie A, il programma di domenica 11 aprile

Di seguito il programma di Serie A di domenica 11 aprile, sfide valide per la trentesima giornata di campionato.

Inter-Cagliari (ore 12.30)
Hellas Verona-Lazio (ore 15)
Juventus-Genoa (ore 15)
Sampdoria-Napoli (ore 15)
Roma-Bologna (ore 18)
Fiorentina-Atalanta (ore 20.45)

Nell'Inter turno di riposo per Hakimi e Lautaro

