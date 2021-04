“Se arrivano gli sbirri, nessuno scappa” (Di domenica 11 aprile 2021) Quello che è successo ieri a Milano in zona San Siro è una grave aggressione alle Forze dell’Ordine e alla sicurezza pubblica dell’intera Città! Un fitto lancio di bastoni, sassi e bottiglie, al grido “FUORI DALLA NOSTRA ZONA”, “San Siro per intenderci”, si è compiuto come l’ennesimo atto di violenza contro le Forze dell’Ordine che indica come a Milano la situazione sicurezza sia contenuta solo grazie all’infinito lavoro che svolge ogni singolo operatore delle Forze dell’Ordine sul territorio, a cui va il grazie della nostra Organizzazione Sindacale. Una città in zona rossa dove la gente rispettabile e rispettosa, fortunatamente la maggioranza dei cittadini, costretti a stare in casa, Padri di famiglia costretti a tenere le proprie attività chiuse ma che devono subire una costante mancanza di legalità da parte di gruppi di giovani e adulti delinquenti! Il modello dei centri ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 11 aprile 2021) Quello che è successo ieri a Milano in zona San Siro è una grave aggressione alle Forze dell’Ordine e alla sicurezza pubblica dell’intera Città! Un fitto lancio di bastoni, sassi e bottiglie, al grido “FUORI DALLA NOSTRA ZONA”, “San Siro per intenderci”, si è compiuto come l’ennesimo atto di violenza contro le Forze dell’Ordine che indica come a Milano la situazione sicurezza sia contenuta solo grazie all’infinito lavoro che svolge ogni singolo operatore delle Forze dell’Ordine sul territorio, a cui va il grazie della nostra Organizzazione Sindacale. Una città in zona rossa dove la gente rispettabile e rispettosa, fortunatamente la maggioranza dei cittadini, costretti a stare in casa, Padri di famiglia costretti a tenere le proprie attività chiuse ma che devono subire una costante mancanza di legalità da parte di gruppi di giovani e adulti delinquenti! Il modello dei centri ...

Advertising

Pinucciosono : E arriva il virus e non eravamo preparati. E arriva la seconda ondata e non eravamo preparati E arriva la terza on… - annatrieste : Io sono ignorante e questo è noto ma che cazz gli devi spiegare al portiere prima di entrare con il taccuino degli… - Enrico41274903 : RT @LegaSalvini: ? IN CIRCA 300 PER LE RIPRESE DEL VIDEO DEL RAPPER ITALO-MAROCCHINO NEIMA EZZA: 'SE ARRIVANO GLI SBIRRI NESSUNO SCAPPA!'.… - jipoulou59 : RT @LegaSalvini: ? IN CIRCA 300 PER LE RIPRESE DEL VIDEO DEL RAPPER ITALO-MAROCCHINO NEIMA EZZA: 'SE ARRIVANO GLI SBIRRI NESSUNO SCAPPA!'.… - elenaricci1491 : “Se arrivano gli sbirri, nessuno scappa” -

Ultime Notizie dalla rete : arrivano gli «Raga, se arrivano gli sbirri nessuno scappa», la guerriglia a Milano Corriere TV Kim Kardashian serena con i figli dopo il divorzio da Kanye West e gli altri gossip del weekend IL RACCONTO Da quando è arrivata la notizia della morte del Principe Filippo, erano in molti a chiedersi quale sarebbe stata la mossa di Harry e di Meghan Markle, nel frattempo migrati a Montecito, in ...

Gli stabilimenti balneari di Rosignano vogliono aprire, «ma rischia di slittare tutto a giugno» I titolari dei bagni lungo la costa sono perplessi: «Il governo ipotizza il via per il 2 giugno, ma ancora non ci sono regole per la gestione delle spiagge» ...

IL RACCONTO Da quando è arrivata la notizia della morte del Principe Filippo, erano in molti a chiedersi quale sarebbe stata la mossa di Harry e di Meghan Markle, nel frattempo migrati a Montecito, in ...I titolari dei bagni lungo la costa sono perplessi: «Il governo ipotizza il via per il 2 giugno, ma ancora non ci sono regole per la gestione delle spiagge» ...