Roma-Bologna 1-0 all’Olimpico, gol di Mayoral (Di domenica 11 aprile 2021) La Roma batte di misura all’Olimpico il Bologna nella 30ma giornata del campionato di serie A. A fissare il punteggio sull’1-0 finale la rete di Borja Mayoral al 44? del primo tempo. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 11 aprile 2021) Labatte di misurailnella 30ma giornata del campionato di serie A. A fissare il punteggio sull’1-0 finale la rete di Borjaal 44? del primo tempo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Roma, Mancini: "Che emozione essere capitano. Ajax, pronti a lottare" Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE - "Nel primo tempo abbiamo sofferto la ...

Battibecco in campo tra Pellegrini e Villar: ecco il motivo Il capitano giallorosso se l’è presa con lo spagnolo dopo l’ammonizione che gli costerà la squalifica Nel corso di Roma-Bologna, di preciso all’83 minuto della gara, è andato in scena un battibecco in ...

