Proposta di legge di FdI: il 25 marzo diventi la giornata della vita nascente, come in Sudamerica (Di domenica 11 aprile 2021) Il report dell'Istat riguardante la natalità nel nostro Paese nel 2019 evidenzia un preoccupante trend negativo. A partire dai dati Fratelli d'Italia ha depositato al Senato un disegno di legge che propone l'istituzione, il 25 marzo, della 'giornata della vita nascente'. Allo scopo di "promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità". Nel 2019 in Italia nuovo record di denatalità Nel 2019 in Italia si registra per il settimo anno consecutivo un nuovo record di denatalità. Tra le cause di questo fenomeno, il report Istat evidenzia alcuni 'effetti strutturali'. Indotti dalle modificazioni della popolazione femminile in età feconda, il forte calo dei matrimoni e l'inizio della pandemia da Covid-19.

