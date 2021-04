Pelé | “Con Maradona scherzavamo Lui mi diceva che era il migliore Io che segnava solo di sinistro”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 aprile 2021) Collegato via Skype a Che Tempo che Fa su Rai 3, la leggenda del calcio,, ha parlato di tanti temi, del calcio, della sua infanzia, di tanti aneddoti con. Queste le sue parole: “Il calcio è una cosa rilassante. Mio padre miche per giocare ci voleva fegato, perchè è un organo fondamentale del corpo umano. Se il fegato non funzionava non andava nulla bene. E’ davvero un’emozione ricordare le immagini del passato e in particolare alcuni spezzoni del film Fuga della Vittoria. Stallone si ruppe un dito in quel film per parare un mio tiro. Sono storie stupende”. Sul talento: “Mio padre giocava a calcio, era un numero 9, aveva fatto tanti gol. Si accorse lui del mio talento e io volevo giocare tanto bene come mio padre. Ringrazio Dio per quello che è venuto in seguito, per le vittorie dei Mondiali, per tutto quello che ...