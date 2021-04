Pagelle Juventus-Genoa 3-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 11 aprile 2021) Ledi3-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentesima giornata di. Bianconeri scoppiettanti nella prima frazione con la rete di Kulusevski ad aprire le danze dopo pochi minuti e il raddoppio che porta la firma di Morata dopo il clamoroso palo di Ronaldo a porta vuota. Nella ripresa Scamacca segna la rete del momentaneo 2-1, McKennie non perdona poi su un errore degli ospiti e regala i tre punti ai bianconeri. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Szczesny 6; Cuadrado 6.5 (46? Alex Sandro 5.5), De Ligt 6.5, Chiellini 6, Danilo 7; Chiesa 6.5 (74? Arthur 6), Bentancur 6, Rabiot 5.5 (84? Ramsey sv), Kulusevski 7 (67? ...

Bianconeri avanti all'intervallo grazie alle reti di Kulusevski e Morata Lava al riposo con il doppio vantaggio nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Genoa. E' una perla di Kulusevski ...Ne manca un pezzo, ma il 2020 - 21 dellaverrà con ogni probabilità ricordato così: il "... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...La Juventus si conferma dopo la vittoria contro il Napoli ... è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo i bianconeri scappano grazie ad uno-due ...La Juventus vince la sua seconda gara consecutiva battendo per 3-1 il Genoa all'Allianz Stadium. A segno Kulusevski, Morata e McKennie per i bianconeri, Scamacca invece per gli ospiti. Questi i voti d ...