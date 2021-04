Pagelle Juventus Genoa 3-1: flop Ronaldo, Kulusevski torna al gol (Di domenica 11 aprile 2021) Pagelle Juventus Genoa – La Juventus continua sulla scia di quanto visto contro il Napoli. Un grandissimo primo tempo mentre qualche difficoltà nella seconda parte di gara dove è uscito di più il Genoa. La partita la sblocca subito Kulusevski che torna al gol dopo diversi mesi. Raddoppia Morata su un contropiede di Chiesa con Ronaldo che devia sul palo. Lo spagnolo insacca il 2-0. Seconda frazione di gara complicata. Il Genoa esce allo scoperto con Scamacca che di testa rimette in corsa il grifone. 2-1 del classe 99. Poi entrano in campo Dybala e McKennie, con l’americano che diventa il quarto marcatore stagionale dei bianconeri e sigla il 3-1 definitivo. Pagelle Juventus Genoa, i ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 aprile 2021)– Lacontinua sulla scia di quanto visto contro il Napoli. Un grandissimo primo tempo mentre qualche difficoltà nella seconda parte di gara dove è uscito di più il. La partita la sblocca subitocheal gol dopo diversi mesi. Raddoppia Morata su un contropiede di Chiesa conche devia sul palo. Lo spagnolo insacca il 2-0. Seconda frazione di gara complicata. Ilesce allo scoperto con Scamacca che di testa rimette in corsa il grifone. 2-1 del classe 99. Poi entrano in campo Dybala e McKennie, con l’americano che diventa il quarto marcatore stagionale dei bianconeri e sigla il 3-1 definitivo., i ...

